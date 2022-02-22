В Ростовской области для жителей Донбасса развернули почти 190 пунктов размещения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Ростовской области развернули 188 пунктов временного размещения (ПВР) для приема эвакуированных из Донбасса, из которых заселено 118.
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Об этом сообщил председатель комитета по молодежной политике региона Александр Никиточкин.
"На данный момент на территории Ростовской области развернуты порядка 188 ПВР, заселено 118 ПВР, полностью работают, 6 423 человека в них находится, из них 3 424 ребенка", - сказал Никиточкин.
Он добавил, что при необходимости будут разворачивать дополнительные ПВР.