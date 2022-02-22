Генпрокуратура организовала мобильные приемные для прибывающих из Донбасса граждан

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России организовала в восьми регионах мобильные приемные для граждан, прибывших с территорий Донецкой и Луганской народных республик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В связи с проведением на территории ряда субъектов РФ мероприятий по приему и размещению прибывших из ДНР и ЛНР граждан Генеральная прокуратура поручила прокурорам соответствующих регионов на уровне областного, городского, районного звена организовать мобильные приемные в местах, где открыты пункты временного размещения", - сообщили в надзорном ведомстве. Работающие в мобильных приемных прокуроры займутся вопросами соблюдения установленных государственных гарантий на временное размещение, доступ к образованию, медицинской помощи, а также на получение положенных выплат.

Прокуратурами принимающих субъектов Федерации организовано взаимодействие с органами государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, иными ведомствами, социальными службами, в том числе по вопросам оказания материальной, психологической помощи эвакуированным гражданам, организации обучения детей, лекарственного обеспечения нуждающихся и трудовой занятости.

В прокуратурах также организованы горячие линии - в прокуратуре Ростовской области по телефону 8 (863) 210-55-99, Воронежской области: 8 (473) 260-89-89, Белгородской области: 8 (4722) 52-25-75, 52-14-22, Новгородской области: 8 (8162) 98-46-36, Курской области: 8 (4712) 75-52-21, Саратовской области: 8-961-651-10-81, Самарской области: 8 (846) 333-54-28, 332-29-44, 340-61-78; Московской области: 8 (495) 621-81-88.

Кроме того, граждане могут направить обращение через официальные сайты региональных прокуратур в разделе "Обращение в прокуратуру".