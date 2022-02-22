В Башкирии возобновили диспансеризацию

УФА, 22 февраля. /ТАСС/. Диспансеризация, а также оказание медицинской помощи в дневных стационарах возобновляются в Башкирии, сообщила пресс-служба Минздрава республики во вторник.

Диспансеризация была приостановлена в регионе 24 января для разгрузки амбулаторно-поликлинического звена из-за роста заболеваемости коронавирусом.

"В Республике Башкортостан возобновили проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения, в том числе углубленной диспансеризации отдельных категорий граждан, а также оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров. Такое решение приняли на заседании регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, которое провел глава республики Радий Хабиров", - сказано в сообщении.

Как напомнили в Минздраве, в этом году диспансеризация полагается тем, кому исполнится 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет, а также переболевшим коронавирусной инфекцией.