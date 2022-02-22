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Кризис на Украине

Оренбургская область готова принять 200 человек, эвакуированных из Донбасса

В регионе создан межведомственный штаб по оказанию помощи эвакуированным

ТАСС, 22 февраля. Власти Оренбургской области сообщили о готовности принять 200 эвакуированных из Донбасса. Для них подготовили место в молодежном центре, сообщила пресс-служба губернатора региона. 

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"Оренбуржье при необходимости готово принять 200 человек, вынужденно покинувших Донбасс. <…> Для приема людей уже подготовлены корпуса регионального молодежного центра "Авангард". Здесь есть все условия для комфортного и безопасного пребывания. Помогать разместиться и обустроиться на новом месте будут сотрудники социальных служб и волонтеры", - говорится в сообщении.

В регионе создан межведомственный штаб по оказанию помощи эвакуированным.

В него вошли члены правительства, руководители министерств, силовых структур и региональных управлений федеральных органов исполнительной власти.

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РоссияКризис на УкраинеОренбургская область
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