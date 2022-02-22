Школьные отряды вожатых организуют досуг для эвакуированных в РФ детей из Донбасса

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Участники всероссийского проекта "Лига вожатых" Российского движения школьников (РДШ) помогут с адаптацией эвакуированным детям из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом во вторник сообщила пресс-служба РДШ.

"Школьные отряды вожатых будут помогать в адаптации эвакуированных детей и подростков за счет организации командной работы со сверстниками. <…> В формате наставничества детям и подросткам, приехавшим из другой страны, помогут освоиться с порядком обучения в российской школе, предоставят адресную гуманитарную помощь, организуют общение и досуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Ростове-на-Дону уже сформированы команды вожатых-стажеров для организации игрового досуга детей в пунктах временного пребывания. Также более 500 вожатых займутся этой работой в других регионах, куда поступает эвакуированное население ДНР и ЛНР, сказано в сообщении.

Участники проекта "Лига вожатых" - это школьники, студенты и педагоги, которые занимаются общественной работой с детьми.

Ранее в пресс-службе РДШ сообщили об организации гуманитарной помощи для эвакуированных детей из Донбасса.