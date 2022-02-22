В Ростовской области бесплатный проезд для льготников заменят выплатами в 1 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Бесплатный проезд в городском и межмуниципальном транспорте в Ростовской области с 1 апреля будет заменен ежемесячной выплатой в сумме 1 тыс. рублей, соответствующие изменения в региональное законодательство приняли депутаты регионального заксобрания на сессии во вторник.

"Изменяется форма предоставления меры социальной поддержки отдельным региональным льготникам. Вместо права бесплатного проезда в городском и межмуниципальном транспорте им теперь будет предоставлена ежемесячная денежная выплата в размере 1 тыс. рублей… Новая норма вступит в силу с 1 апреля", - прокомментировал решение журналистам спикер парламента Ростовской области Александр Ищенко.

При этом, по его словам, все льготники получат опережающую выплату уже в марте. Ко второму чтению проекта поправок сумма выплат была увеличена - изначально предполагалось выплачивать льготникам 765 рублей ежемесячно. На увеличение суммы выплат в региональном бюджете на 2022 год дополнительно предусмотрено около 542 млн рублей.

"В Краснодарском крае сумма таких выплат составляет 896 рублей, в Астраханской области - 538 рублей, в Волгоградской - 708 рублей, в Калмыкии - 200 рублей, в Крыму - 1 тыс. рублей", - привел примеры спикер регионального парламента.

Он также добавил, что, по данным Минтруда Ростовской области, численность льготников, которые имеют право на эту меру поддержки, на 1 декабря 2021 года составляла 244 184 человек.