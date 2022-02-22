В Ростов-на-Дону прибыла гуманитарная помощь Красного Креста

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Партия гуманитарной помощи от Российского Красного Креста (РКК) для вынужденных переселенцев из Донбасса прибыла в Ростов-на-Дону, передает корреспондент ТАСС.

"Прибыло 5 тонн гуманитарной помощи - это одежда, средства гигиены и дезинфекции", - сказал ТАСС руководитель РКК Павел Савчук.

Первая партия прибыла из Москвы, ее собирали, исходя из потребностей беженцев. "Первая задача - обеспечить детей", - уточнил Савчук.

Всего в регион доставлено 178 тонн помощи. Она будет распределена в пункты временного размещения (ПВР). Разгрузкой грузов занимаются волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

На данный момент на территории Ростовской области развернуто порядка 188 ПВР, из них заселено 118, в них находятся 6 423 человека, в том числе 3 424 ребенка.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ принял людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.