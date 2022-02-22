Трансляцию обращения Путина в прямом эфире посмотрели более 3,3 млн человек в Москве

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Свыше 3,3 млн телезрителей смотрели обращение президента Российской Федерации Владимира Путина в Москве 21 февраля в прямом эфире. Об этом свидетельствуют предварительные данные компании Mediascope, поступившие во вторник в ТАСС.

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

Согласно предварительным данным компании, в общей сложности программу в прямом эфире посмотрели 3 млн 338,4 тыс. человек. Трансляцию вели Первый канал, "Россия-1", "Россия-24", "НТВ", "Мир", Пятый канал, "Звезда", "РЕН ТВ", "Москва-24" и "360".

Доля зрителей трансляции обращения в общем объеме аудитории, которая смотрела в этот момент телевизор в Москве, составила 67,8%. Рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности населения исследуемой аудитории - прим. ТАСС) составил 22,4%. В исследовании учитывалась аудитория в возрасте 4+ лет.

Телеобращение президента России Владимира Путина к гражданам страны, посвященное ситуации вокруг Украины, продолжалось 55 минут. Глава российского государства разъяснил исторические и современные процессы, происходящие вокруг соседней страны, а также сообщил, что действия НАТО не оставляют России иной возможности обеспечить собственную безопасность, кроме как признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

По хронометражу нынешнее обращение президента РФ стало самым продолжительным и сопоставимо с выступлением главы государства с посланием Федеральному собранию.