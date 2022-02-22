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Специалисты Минздрава РФ работают в пунктах временного размещения жителей ЛНР и ДНР

Медработники находятся в каждом пункте, обследования и вакцинация доступны для приезжающих граждан, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Специалисты Минздрава оказывают медицинскую помощь в пунктах временного размещения жителей ЛНР и ДНР. Людям доступны как обследования, так и вакцинация от ковида, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник.

"Мы оказываем медицинскую помощь в пунктах временного размещения в регионах, прилегающих к ЛНР и ДНР. Медицинские работники работают в каждом пункте, обследования и вакцинация доступны для приезжающих граждан", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ принял людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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