В Северную Осетию прибыл музей на колесах "Поезд Победы"

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 февраля. /ТАСС/. Единственный в России музей на колесах "Поезд Победы", посвященный Великой Отечественной войне, прибыл на железнодорожный вокзал Владикавказа. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"В преддверии Дня защитника Отечества, мы с вами встречаем самый важный состав нашей страны - "Поезд Победы". Город Воинской славы Владикавказ - особая остановка. Война коснулась всех семей Осетии. На фронт ушел каждый пятый житель нашей республики. Важно, что этот уникальный проект позволит жителям и гостям республики погрузиться в атмосферу того времени и пройти по сюжетам войны. Сегодня мы, в очередной раз, склоняем головы перед мужеством и героизмом наших солдат, говорим "спасибо" нашим дорогим ветеранам. В память об их подвигах сегодня открываем двери "Поезда Победы", - сказал премьер республики Борис Джанаев.

В основе экспозиции - трехмерные панорамы, созданные командой молодых художников "Невский баталист": живописные полотна, макеты в натуральную величину. Все предметы времен войны: сундуки, книги, оружие. В работе комплекса используются около 50 проекторов с видеозаписями, 18 инсталляций, 150 манекенов, у которых есть реальные прототипы, 12 интерактивных панелей с функцией "тач". Также применены световые и звуковые эффекты, позволяющие создать атмосферу боя, солдатского привала или довоенного мирного времени и погружающие посетителей в соответствующую атмосферу. Маршрут по "Поезду Победы" - это переход от одного исторического эпизода к другому: предвоенные годы - Великая Отечественная - Победа.

Посетить музей жители и гости республики смогут с 22 по 24 февраля. Посещение выставки бесплатное. Для того, чтобы попасть на нее, необходимо пройти регистрацию на сайте поездпобеды.рф. Экспозиция работает с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Посещение организуется сеансами каждые 5 минут небольшими группами до 12 человек.