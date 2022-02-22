Волонтеры #МыВместе в Кабардино-Балкарии помогут эвакуированным из ЛНР и ДНР

НАЛЬЧИК, 22 февраля. /ТАСС/. Ресурсный Центр развития волонтерства Кабардино-Балкарии (КБР) окажет помощь беженцам из Луганской и Донецкой народных республик, сообщается на портале движения.

"С 21 февраля 2022 года в КБР возобновляется работа оперативного штаба #мывместе, цель которого - координация работы по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече вынужденных переселенцев из Юго-Восточной Украины. В связи с чрезвычайной ситуацией в Донецкой и Луганской народных республиках, в пункты временного размещения требуются волонтеры. Ссылка для добровольцев, желающих помочь https://dobro.ru/event/10139425", - говорится в сообщении.

Оперативный волонтерский штаб будет координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече прибывших с Донбасса, организации условий проживания и психологической поддержки.

В понедельник Кабардино-Балкария направила в Ростов 20 тонн гуманитарной помощи для беженцев с продуктовыми наборами и предметами первой необходимости, которая собрана совместно с региональным отделением партии "Единая Россия". Как пояснили в администрации главы КБР на первом этапе для приема 400 беженцев из Донецка и Луганска готовятся пять санаториев республики - "Курорт "Нальчик", "Вершина", им. Б.Э. Калмыкова, "Кавказ", "Долинск".