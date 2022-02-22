Медведев: нелегальный рынок труда в России приводит к созданию "национальных анклавов"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что нелегальный рынок труда в России приводит к созданию так называемых национальных анклавов, в которых зачастую не действуют российские законы.

"Формируется большой анклав такой или нелегальный рынок труда, который в конечном счете этих иностранцев толкает в свой национальный анклав. То есть создают, с одной стороны, нелегальный рынок, с другой стороны, уже из этого нелегального рынка иностранцы, которые там работают, просто не могут вырваться. И там зачастую наши законы просто не действуют", - сказал Медведев на совещании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики во вторник.

По его словам, нелегальный рынок труда "представляет серьезную угрозу безопасности страны, создает риск проникновения в страну преступников, экстремистов и распространения опасных болезней". "В данном случае я имею в виду не только коронавирусную инфекцию, с которой борется вся планета, которая действительно распространяется очень быстро, но и другие опасные болезни, которые тоже завозятся иностранными гражданами и которые создают проблему для медицинской безопасности граждан нашей страны", - уточнил зампред Совбеза РФ.

Он также отметил, что законопослушные граждане иногда вынуждены пользоваться услугами теневых посредников в сфере миграции, "так как не могут иначе преодолеть излишние административные барьеры". "В сферу такой криминальной активности вовлечены коррумпированные представительные органы государственной власти, подобные преграды зачастую создаются намеренно. По сути, компании-посредники, всякие теневые дельцы приходят туда, где органы власти упустили инициативу и со своими функциями не справляются", - отметил Медведев.

Он напомнил, что ранее уже говорил о необходимости ужесточения "ответственности высших должностных лиц субъектов РФ и муниципальных органов за этот процесс". "Там обычно ссылаются на отсутствие времени, денег, но все, кто приезжает в нашу страну, живут, как известно, в наших регионах, муниципалитетах, а не в ведомствах федеральных, которые этим занимаются. Как мы и договаривались, я хотел бы, чтобы одно из заседаний мы посвятили тому, чтобы позвать наших коллег-губернаторов и глав муниципальных образований. Пусть они отчитаются, как они работают", - сказал зампред Совбеза. Медведев подчеркнул, что в регионах "есть хорошие практики и успешные решения, которые действительно можно тиражировать и поддерживать, а есть ситуации, когда просто ничего не делается".