Медведев призвал без промедления обеспечить комфортные условия приезжающим из Донбасса

"Многие задачи приходится сейчас решать в оперативном формате, именно с учетом момента. Сегодня Россия принимает тысячи, десятки тысяч эвакуированных с Донбасса, это и женщины, и дети, и пожилые люди - они нуждаются в повышенном внимании", - сказал он во вторник на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

"Без промедления нужно обеспечить им комфортные условия для жизни на тот период, пока, во всяком случае, они находятся здесь, в России", - добавил Медведев, подчеркнув, что такие условия нужно обеспечить и для учебы детей в школах, для медицинского обслуживания приезжающих.

В этой крайне сложной ситуации власти всех уровней, профильные ведомства должны работать четко и слаженно, указал зампред СБ РФ.

О работе комиссии

Говоря о миграционной политике Медведев в целом отметил, что "предстоит большая, многоплановая работа", о чем ранее говорил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Зампред СБ напомнил, что межведомственная комиссия Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики впервые собирается во вторник, она была создана указом президента в феврале. "Решение главы государства позволяет придать работе более системный характер, объединить усилия различных ведомств и, конечно, более энергично, надеюсь, добиваться результатов", - указал Медведев.

Он отметил, что работа начинается "не с чистого листа", члены комиссии будут опираться на то, что уже сделано в рамках реализации концепции государственной миграционной политики РФ на период до 2025 года. "Сохранится и костяк рабочей группы, которая занималась этими вопросами на площадке администрации президента и успела доказать свою компетентность и эффективность. Сейчас на нее возложена задача экспертно-аналитического сопровождения работы нашей межведомственной комиссии. Я думаю, что все проекты нормативных актов в сфере миграции можно было бы предварительно рассматривать в рамках этой рабочей группы", - добавил Медведев.