В Ростовской области 6,8 тыс. эвакуированных из Донбасса обратились за получением выплат

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Более 6,8 тыс. эвакуированных мирных жителей Донбасса обратились за получением единовременных выплат, из них уже более 2 тыс. получили деньги, заявил журналистам во вторник заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

"Число граждан, которые обратились за единовременной выплатой, составляет на данный момент 6 тыс. 879 человек, и уже более 2 тыс. из них эти выплаты получили", - сказал Тюрин.

Он добавил, что в настоящий момент на территории области находятся 5 685 эвакуированных граждан в 125 пунктах временного размещения и более 3 тыс. из них - дети.