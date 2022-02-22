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Кризис на Украине

В Ростовской области 6,8 тыс. эвакуированных из Донбасса обратились за получением выплат

Более 2 тыс. из них уже получили выплаты

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Более 6,8 тыс. эвакуированных мирных жителей Донбасса обратились за получением единовременных выплат, из них уже более 2 тыс. получили деньги, заявил журналистам во вторник заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

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"Число граждан, которые обратились за единовременной выплатой, составляет на данный момент 6 тыс. 879 человек, и уже более 2 тыс. из них эти выплаты получили", - сказал Тюрин.

Он добавил, что в настоящий момент на территории области находятся 5 685 эвакуированных граждан в 125 пунктах временного размещения и более 3 тыс. из них - дети.

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