Поликлиники в Кирове вернутся к обычному режиму работы с 24 февраля

КИРОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области в связи со снижением в регионе заболеваемости ковидом на 15% приняли решение о возвращении с 24 февраля к обычному режиму работы поликлиник, ранее перепрофилированных под прием пациентов с коронавирусом. Также с 1 марта возобновляется проведение профосмотров и диспансеризации, сообщили в пресс-службе правительства области.

В январе в связи с резким подъемом заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в Кировской области перепрофилировали несколько взрослых поликлиник областного центра под амбулаторные центры для приема пациентов с ОРВИ и COVID-19.

"Поликлиники Кирова возвращаются к плановому режиму работы с 24 февраля. Возобновляется самостоятельная запись пациентов к врачам-специалистам и терапевтам. Решение было принято с учетом снижения заболеваемости коронавирусом в регионе на 15%. Кроме того, с 1 марта возобновляется проведение профилактических осмотров и диспансеризации", - говорится в сообщении.

Как отметил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, на 27% уменьшилось число амбулаторных пациентов. Сейчас лечение на дому проходят около 23 500 пациентов с COVID-19, неделей ранее - более 32 500. Также с 21 февраля на территории области отменена система QR-кодов.