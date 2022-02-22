В Пятигорске открыт сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса

ПЯТИГОРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Несколько пунктов, в которых собирают гуманитарную помощь для жителей, эвакуируемых из Донецкой и Луганской народных республик, открыты в Пятигорске Ставропольского края. Об этом сообщил глава курорта Дмитрий Ворошилов.

"В Пятигорске открыт сбор гуманитарной помощи для беженцев с Донбасса и Луганска", - написал Ворошилов в Instagram.

По его словам, в первую очередь необходимы продукты длительного срока хранения, детское питание, вода бутилированная, теплые вещи, комплекты постельного белья, матрасы, раскладушки, одеяла, подушки.

Пункты сбора помощи организованы по адресам: ул. Козлова, 8; ул. Московская, д. 76; ул. Рубина, д. 7; ул. Февральская, д. 180; ул. Ленина, д. 34; ул. Энгельса, д. 77; ст. Контантиновская, ул. Октябрьская, 108.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.