В Петербурге вакцинацию от COVID-19 прошли 72% жителей старше 60 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербург достиг показателя в 72% по вакцинации от COVID-19 жителей старшего поколения, сообщил во вторник на заседании городского правительства губернатор Александр Беглов.

"Санкт-Петербург обогнал многие города России по вакцинации самой уязвимой части населения - граждан старше 60 лет. У нас привито более 72% жителей этого возраста. Это позволило нам легче пройти четвертую и пятую волны пандемии", - сказал губернатор.

По словам Беглова, Петербургу "удалось практически выполнить целевые показатели Минздрава, с учетом первого компонента вакцины привито более 3,5 млн человек".

Он отметил, что можно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в Петербурге после прохождения пятой волны. "Количество амбулаторных больных на пике было более 290 тыс. человек, сегодня составляет около 220 тыс.", - сообщил губернатор.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается напряженной, но ежедневный прирост заразившихся коронавирусом существенно сократился. На пике пятой волны выявляли более 20 тыс. заболевших в день, за последние сутки зафиксировано 6 575 новых случаев заражения, накануне было 9 043. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,3 млн случаев заражения. Выздоровели более 1,1 млн человек (21 878 за сутки), умерли 31 419 (81 за сутки).