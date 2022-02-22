В Мордовии темп прироста заболеваемости COVID-19 снизился на 30%

ТАСС, 22 февраля. Власти Мордовии отмечают снижение темпа прироста заболеваемости COVID-19 взрослых на 30% и детей на 25%. Об этом сообщил во вторник глава республики Артем Здунов в ходе заседания Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Мы на прошлой неделе испытали пиковую нагрузку. В последние дни в республике отмечается замедление темпов прироста заболеваемости на 30%. Четверть заболевших - дети, в связи с этим ежедневно отслеживается ситуация в школах. Спад детской заболеваемости - на 20-25%", - сказал Здунов.

Он отметил, что в период пятой волны пандемии основная нагрузка легла на амбулаторное звено, количество вызовов увеличилось в 10 раз. При этом высоким остается и уровень госпитализаций. По словам Здунова, в республике создан большой резерв коечного фонда, сейчас свободно более 17,5% коек. Здунов также пояснил, что большое число госпитализаций объясняется тем, что власти изначально приняли решение принять на стационарное лечение максимальное число пациентов с коронавирусом, если их возраст превышает 60-65 лет.

Глава Мордовии отметил, что в республике создан необходимый запас лекарств, закуплены экспресс-тесты, для усиления кадрового состава привлечены волонтеры. Из-за высокой нагрузки на амбулаторное звено власти Мордовии были вынуждены ограничить оказание плановой медицинской помощи, но при этом помощь детям, онкобольным не прекращалась.

Михаил Мишустин в ходе совещания сказал, что оказание плановой медицинской помощи в регионах РФ должно возвращаться в полном объеме по мере улучшения ситуации с коронавирусом. Он также напомнил, что региональные системы здравоохранения должны быть готовы к любому сценарию развития ситуации, при это обязательным остается проведение тестирования граждан на коронавирус.