В Ростовской области получили выплаты более 2,3 тыс. жителей Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей переведены более 2,3 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), эвакуированным в Россию из-за обострения ситуации на линии соприкосновения. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

"По информации министерства труда и соцразвития региона, по состоянию на 12:30 мск вторника выплаты по 10 тыс. рублей перечислены более 2,3 тыс. беженцев", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, которые приводятся в сообщении, скорость перечисления средств зависит от быстроты и качества обработки списков прибывших граждан. "При оформлении списков необходимо максимально исключить ошибки и неточности. Надо ускорить оформление и начисление выплат людям. Объем работы предстоит огромный, и он будет только возрастать. В каждом муниципалитете требуется укрепить службы соцзащиты для формирования первичных документов по выплатам материальной помощи", - сказал Голубев.

Отмечается, что к работе по формированию списков помимо специалистов регионального Минтруда подключены сотрудники других областных органов власти.

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин заявил во вторник журналистам, что за выплатами обратились более 6,8 тыс. человек.

Он добавил, что сейчас на территории области находятся 5 685 эвакуированных граждан в 125 пунктах временного размещения и более 3 тыс. из них - дети.