Югра в 2022 году станет центром реализации региональной программы "Женщина-лидер"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 февраля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ в 2022 году станет Центром реализации региональной программы "Женщина-лидер" мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" в Уральском федеральном округе. Об этом сообщает автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей".

"Идея проведения образовательной программы была поддержана губернатором Югры Натальей Комаровой на встрече с проректором по образовательной деятельности мастерской управления "Сенеж" платформы "Россия - страна возможностей" Марией Афониной", - говорится в сообщении.

По словам главы Югры, проведение такой программы в ХМАО для участниц из Уральского федерального округа станет востребованным образовательным проектом. "Необходимо и дальше развивать компетенции женщин, способствовать их профессиональному и личностному росту. Уверена, что программа "Женщина-лидер в Уральском федеральном округе" будет способствовать реализации потенциала территорий", - приводятся в сообщении слова Комаровой.

В свою очередь, Афонина отметила, что тиражирование программы на региональном и международном уровнях в 2022 году - это логичное продолжение реализации запроса женщин на образование в контексте развития личности. "Первый поток прошлого года показал, насколько востребованы и актуальны социальные проекты, разработанные в регионах - они откликаются на важные и злободневные задачи и проблемы. Это популяризация здорового образа жизни, внедрение здоровьесберегающих технологий, развитие территорий и внутреннего туризма, а также решение экологических проблем, что является важным в контексте ESG-повестки", - отметила Афонина.

О программе

Программа "Женщина-Лидер" на региональном уровне пройдет в смешанном очном и онлайн-формате в течение четырех месяцев. Она предполагает образовательные сессии, выступления спикеров и межмодульную работу. Планируется, что участниками программы станут граждане России, проживающие в регионах Уральского федерального округа, в возрасте 25-55 лет, имеющие непрерывный опыт управленческой работы от двух лет. Потенциальные участницы должны быть заинтересованы в развитии лидерских навыков и активны в социальном проектировании, быть нацелены на решение социально значимых задач в стране. Организаторы программы рассчитывают, что слушателями регионального потока в 2022 году будут порядка 150 человек.

Образовательная программа "Женщина-лидер" стартовала в сентябре 2020 года. Выпускницами трех потоков программы - двух федеральных и регионального в Южном федеральном округе стали более 400 участниц. Одним из основных принципов программы является обучение основам социального проектирования, разработка и запуск социально ориентированных проектов. Выпускницы программы за время ее реализации придумали и реализовывают более 70 социальных проектов, благополучателями - людьми, которые получают пользу и помощь от этих проектов, являются порядка 30 тыс. человек. Проекты направлены на улучшение жизни в своих регионах.