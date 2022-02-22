В Ростовскую область прибыли воспитанники 23 детских учреждений из Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Ростовская область приняла воспитанников 23 детских учреждений, в том числе детских домов, приютов, школ-интернатов и коррекционных школ из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом во вторник сообщили в пресс-службе губернатора российского региона.

"В Ростовскую область прибыли воспитанники 23 детских учреждений: семи детских домов, а также приютов, школ-интернатов, коррекционных школ", - говорится в сообщении.

Сотрудники министерства труда региона в настоящее время оформляют документы на воспитанников учреждений, необходимые для выплаты единовременных пособий в размере 10 тыс. рублей.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.