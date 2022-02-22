Свыше 200 волонтеров и спасателей помогают жителям Донбасса, приехавшим в Липецкую область

"Всего привлечено 100 волонтеров организации и порядка 150 спасателей, которые оказывают приезжим всю необходимую помощь как в заселении в местах размещения, так и в дороге", - сказал Артамонов. По его данным, к настоящему моменту в область приехали почти 600 человек, в числе которых около 250 детей. Среди них есть инвалиды и инсулинозависимые люди. "Они будут находиться в пунктах временного размещения - реабилитационно-оздоровительных центрах "Лесная сказка" и "Клен", - пояснил Артамонов. Он заверил, что все прибывшие обеспечены питанием, постельным бельем, предметами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты. Граждан также осматривают медики, которые тестируют всех на коронавирус.

Глава региона сказал, что в пунктах временного размещения с прибывшими гражданами также будут работать волонтеры, психологи, сотрудники центров соцзащиты, а в МФЦ жителям ДНР и ЛНР помогут оформить материальную помощь. "В процессе работы мы выясняем, что не все они нуждаются в размещении во временных пунктах: у некоторых в регионе есть родственники, кто-то намерен поехать в соседние с нами области, но необходимая помощь с нашей стороны будет оказана всем без исключения", - заключил Артамонов.