Жители Донбасса могут получить статус вынужденных переселенцев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Эвакуированным в Ростовскую область жителям Донбасса могут предоставить статус вынужденных переселенцев или лиц, получивших временное убежище. Об этом сообщили журналистам в правительстве региона во вторник.

"Эвакуированные из ДНР и ЛНР граждане могут получить статус вынужденных переселенцев или лиц, получивших временное убежище", - сказали в правительстве региона.

Уточняется, что эвакуированных из Донбасса российских граждан ставят на регистрационный учет. По данным правительства Ростовской области, что касается эвакуированных граждан других стран - их ставят на миграционный учет и консультируют о возможности получения статуса либо вынужденных переселенцев, либо лиц, получивших временное убежище.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.