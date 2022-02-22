В Туве выписали из больницы самого маленького из недоношенных младенцев в регионе

ТАСС, 22 февраля. Девочку, родившуюся в Туве с весом 480 граммов, выписали из больницы. Это самый маловесный ребенок в истории республики, сообщила во вторник пресс-служба Минздрава региона.

Девочка родилась на 27 неделе беременности. Нормальный вес при рождении составляет 2,5 - 4,5 кг.

"Сегодня врачи Перинатального центра Республики Тыва выписали домой самого маловесного ребенка в истории республики, которого удалось выходить нашим врачам. Вес малышки при рождении составлял 480 граммов. Сейчас малышка вполне здорова, вес при выписке составляет 2,8 кг", - рассказали в Минздраве.

Состояние ребенка было осложнено и тяжелым течением беременности, что также повлияло на крайне низкий вес девочки. На сроке беременности в 27 недель врачам пришлось принять роды, чтобы не допустить ухудшения состояния матери и ребенка.

"Теперь развитие девочки в руках молодых родителей. При строгом выполнении рекомендаций врачей и их полной самоотдаче малышка обязательно догонит в своем развитии сверстников", - подчеркнули в пресс-службе.