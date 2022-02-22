Сотрудники ВНИИ лесной генетики в Воронеже планируют возродить "Тургеневский дуб"

ТАСС, 22 февраля. Сотрудники Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий в Воронеже планируют в течение 2022 года возродить упавший после урагана "Тургеневский дуб", используя клетки дерева, сообщил ТАСС во вторник замдиректора ВНИИ по научной и инновационной работе Михаил Семенов.

"Тургеневский дуб" возрастом около 200 лет занял первое место в конкурсе "Лучшее дерево в России - 2021". 30 ноября 2021 года дуб, который посадил писатель Иван Тургенев, упал из-за урагана. Несмотря на полученные повреждения, в 2022 году дуб представляет Россию на конкурсе "Европейское дерево года". Потеря дерева вызвала большой эмоциональный отклик и множество предложений по созданию в память о нем скульптурной композиции, знака или арт-объекта.

"Наш институт сохраняет ценные породы деревьев, в том числе и в пробирке. Наши коллеги выезжали на место (в Орловскую область - прим. ТАСС), взяли материал, но пока рано говорить о результатах. Это способ in vitro, когда берут клетки дерева, переселяют на питательную среду в пробирке и ждут, что получится - [при успехе] это 100% идентичное дерево. Срок - примерно в течение шести-семи месяцев станет понятно, можно ли возродить "Тургеневский дуб", - сказал Семенов.

Как отметили в администрации Орловской области, ученые отправили часть веток "Тургеневского дуба" на хранение в холодильник, несколько фрагментов после обработки поместили в питательную среду, чтобы получить жизнеспособные побеги.

"В настоящее время удалось получить первичные морфогенные экспланты из материала дуба, способные образовать побег в пробирке, в культуре in vitro. Впереди еще этапы черенкования и укоренения. В этих процессах есть определенные риски, но полученный результат уже вселяет оптимизм", - цитирует пресс-служба научного сотрудника ВНИИ лесной генетики, селекции и биотехнологии Оксану Гусеву.