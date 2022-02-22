Медведев утвердил состав комиссии СБ по вопросам совершенствования миграционной политики

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев утвердил персональный состав межведомственной комиссии Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики, сообщили в секретариате Медведева.

Президент РФ Владимир Путин ранее в феврале подписал указ об образовании такой комиссии. В частности, она создана для выполнения задач "по обеспечению национальной безопасности РФ в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны", а также по координации деятельности разных органов власти и организаций при реализации государственной миграционной политики.

Новую структуру возглавил зампред Совбеза - Медведев. Его заместителями в комиссии стали вице-премьер Татьяна Голикова и помощник президента РФ Дмитрий Миронов.

В состав комиссии вошли 26 человек, в их числе генпрокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель спикера Совфеда Андрей Яцкин, заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, президент РАН Александр Сергеев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава СПЧ Валерий Фадеев, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, глава РСПП Александр Шохин, а также ряд федеральных министров, представители администрации президента и Совбеза.