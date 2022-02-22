На Ямале в День оленевода впервые вручат "чумовые капиталы"

ТАСС, 22 февраля. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО)на празднике День оленевода, который пройдет весной, впервые вручат семьям тундровиков "чумовые капиталы" за рождение третьего и последующих детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

С марта 2021 года семьи, ведущие традиционный образ жизни в тундре, с рождением третьего ребенка имеют право получить комплект из всего необходимого для собственного жилища - это шесты, нюки (покрытия для чума) из оленьей шкуры и парусины, печь, нарты. В августе глава региона Дмитрий Артюхов заявил, что меру поддержки распространят на семьи, где рождается четвертый или последующий ребенок, а родителям не больше 36 лет.

"Новшество этого года - вручение "чумовых капиталов". Их выдача инициирована губернатором Ямала семьям, в которых родился третий и последующие дети с 1 января 2021 года. "Чумовой капитал" вручат семьям, обладающим правом на него и подавшим соответствующее заявление. Ожидается, что к празднику они вернутся из мест кочевий", - говорится в сообщении.

В муниципалитетах округа уже началась подготовка к проведению праздника, городские власти определяются с локациями, программой и датами. Празднование начнется с отдаленных поселений Пуровского района, там создадут национальную деревню, где гости смогут познакомиться с бытом и традициями коренных народов Севера.

В столице округа Салехарде День оленевода будет впервые праздноваться два дня в связи с обширной программой. В нее войдут парад оленьих упряжек, соревнования на охотничьих лыжах, выставка охотничьих лаек, также будут организованы пробег упряжек ездовых собак и показательные выступления по фристайлу на снегоходах. Также среди новшеств праздника увеличение числа площадок в Надыме.

День оленевода - главный праздник коренных народов Крайнего Севера. Традиционно он проходит с начала марта до середины апреля в разных регионах Ямало-Ненецкого автономного округа. Праздник привлекает большое количество туристов и гостей из других регионов России.