Власти Сочи рассказали о ситуации с бронированиями в городе на 8 Марта

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Рейтинг бронирований на мартовские праздники, как и общероссийский топ самых популярных направлений по акции с кешбэком, возглавил Сочи, сообщает администрация города во вторник.

"По данным туроператоров, доля бронирований Сочи на 8 Марта превышает 50%. Российские туристы выбирают Сочи, где можно отдохнуть как в приморском, так и в горном кластере. В марте на курортах Красной Поляны еще продолжается горнолыжный сезон, а на побережье работают 30 зимних пляжей, открыты многие природные объекты показа", - говорится в сообщении.

Государственная программа поддержки внутреннего туризма стартовала летом 2020 года. По условиям программы, при бронировании тура и оплате онлайн картой "МИР" на сайте мирпутешествий.рф, отдыхающие могут вернуть 20% стоимости, но не более 20 тыс. рублей.

Очередной этап программы туристического кешбэка начался 12 января и продлится до 12 апреля, а отправиться в путешествие можно до 30 апреля. В нем участвуют 130 сочинских отелей и здравниц.