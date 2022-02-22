Регионы ЦФО собирают детские игрушки и деньги для жителей Донбасса

ТАСС, 22 февраля. Власти регионов Центральной России открыли центры сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Вместе с волонтерами и представителями реготделений партии "Единая Россия" они собирают продукты первой необходимости, денежные средства и игрушки для детей, в том числе, в Рязанской, Тамбовской и Воронежской областях, сообщили ТАСС пресс-службы администраций регионов.

Пункты сбора помощи организовали в субъектах Центральной России, куда уже приехали эвакуированные жители ДНР и ЛНР - в Курской, Воронежской, Липецкой и Белгородской областях. Их также открыли в регионах, в которых прибытие первых поездов только ожидается, например в Рязанской области, где работает 36 пунктов, и в Орловской области.

Власти Тверской области предоставят эвакуируемым жителям республик наборы для новорожденных, а также комплекты школьной формы и предметов, необходимых для обучения. "Их мамам и бабушкам поможем трудоустроиться на территории региона. Кроме того, будем работать над тем, чтобы молодые, перспективные жители республик остались у нас для постоянного проживания", - приводит пресс-служба правительства региона слова губернатора Игоря Рудени.

Сбор детских игрушек и денежных средств

В Курской области фонд благотворительного марафона "Мир детства" собирает денежные средства на обеспечение эвакуированных жителей, а во Владимирской области жителям предлагают принести развивающие игры для ребят с ограниченными возможностями здоровья, предметы для творчества и школьные принадлежности. Власти Тамбовской, Воронежской и Рязанской областей также объявили сбор денег на покупку товаров первой необходимости для прибывающих в Россию жителей Донбасса. "Региональное отделение партии "Единая Россия" решило оргвопросы, также партийцы организовали сбор средств. Инициативу поддержали и представители регионального отделения "Детского фонда России", они передали игрушки, товары для детей", - сообщила во вторник пресс-служба администрации Тамбовской области.