Из Рязанской области отправили первые 6 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

ТАСС, 22 февраля. Рязанская область отправила в Ростов-на-Дону первую партию гуманитарного груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) общим весом 6 тонн. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале оперативной группы правительства Рязанской области.

"Рязанская область отправила первые 6 тонн гуманитарной помощи в Ростов-на-Дону. По поручению губернатора Николая Любимова для жителей, эвакуированных из ЛНР и ДНР, собрали продукты первой необходимости и электроприборы", - говорится в сообщении.

Также в Ростовскую область от регионального отделения "Единой России" направлены волонтеры, которые будут сообщать, в чем именно нуждаются люди.

В Рязанской области работают 36 пунктов сбора гуманитарной помощи, четыре из них - в Рязани, областное министерство труда и соцзащиты населения открыло счет для сбора средств на приобретение товаров первой необходимости и продуктов питания для эвакуированных. Кроме того, в регионе подготовили 13 пунктов временного размещения для прибывающих с территории Донбасса, в ближайшее время ожидается приезд более 700 человек.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ прибывающим в российские регионы выплатят по 10 тыс. рублей.