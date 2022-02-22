Иконостас для сгоревшей церкви XVIII века в Карелии напишут в Академии им. Штиглица

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 февраля. /ТАСС/. Созданием иконостаса для Успенской церкви XVIII века, которая была уничтожена пожаром летом 2018 года, займутся в Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии им. Штиглица. Работы будут оплачены из средств, собранных благотворительной организацией, сообщили во вторник в пресс-службе правительства Карелии.

"В качестве исполнителей рассматривалось несколько вариантов, но члены совета поддержали решение главы Карелии о том, что иконостас создадут студенты и преподаватели Академии им. Штиглица. В ближайшее время с ними будет заключен договор", - говорится в сообщении по итогам заседания попечительского совета по восстановлению Успенской церкви.

Сбором средств для сгоревшего храма занимался благотворительный фонд "Северный духовный путь". Сумма пожертвований за все время составила около 10 млн рублей. В ходе заседания попечительского совета глава Карелии Артур Парфенчиков также поручил сформировать обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой с учетом мнения специалистов-реставраторов с просьбой изменить стоимость и сроки реконструкции церкви. Ранее сообщалось, что в федеральном бюджете на 2022 год заложены около 130 млн рублей на восстановление Кондопожского храма со сроком окончания работ в августе 2024 года.

"Мы должны создать условия для прихода добросовестного и надежного подрядчика, понимающего всю меру ответственности и обладающего квалифицированными кадрами, способного обеспечить качественную подготовку и организацию реставрационного процесса", - приводит пресс-службе слова Парфенчикова.

Ранее сообщалось, что работы по восстановлению Успенской церкви оцениваются примерно в 143 млн рублей и займут они от четырех до пяти лет. Кроме того, глава региона в ходе онлайн-совещания по вопросам социально-экономического развития Кондопожского района отметил, что реконструкцией архитектурного памятника должны заняться специалисты с большим опытом, такие как реставраторы, работавшие в музее-заповеднике "Кижи".

Об Успенской церкви

Успенская церковь была построена в 1774 году в память о погибших при Кижском восстании 1769-1771 годов, ее высота составляла 42 м. Церковь была объектом культурного наследия федерального значения, богослужения в ней не велись с 2015 года. Уничтоживший храм пожар произошел 10 августа 2018 года. Фигурантом дела стал подросток из Петрозаводска, который отдыхал в это время у бабушки на даче. По решению Кондопожского городского суда, юноша был направлен на принудительное лечение.

После пожара на месте сохранились некоторые исторические элементы, например, древний алтарь существовавшего еще до Успенской церкви храма. Это в том числе позволило сохранить и сейчас статус объекта культурного наследия.