В Крыму с 23 февраля прогнозируют дожди и ветер до 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Спасатели предупредили о сильных дождях и усилении ветра до 25 м/с со среды по пятницу в Крыму. Об этом сообщается во вторник на сайте ГУ МЧС по республике.

Днем во вторник в Симферополе пасмурно, без осадков, воздух прогрелся до 15 градусов тепла.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением фронтальных разделов 23-25 февраля в Крыму ожидаются дожди, днем 23 февраля и ночью 24 февраля - местами очень сильные; 24 и 25 февраля - усиление северо-восточного ветра 15-20 м/ с, 25 февраля порывы ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Рекомендуется воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. Существует вероятность происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.