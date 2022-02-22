Заболеваемость ковидом в Воронежской области снизилась на 10% по сравнению с пиком

ВОРОНЕЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Число болеющих ковидом в Воронежской области снизилось на 10% по сравнению с пиком заболеваемости - 12 февраля, когда в больницах и на амбулаторном лечении находились 66 тыс. пациентов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства области по итогам заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

"У нас снизилось общее количество болеющих [ковидом и ОРВИ] практически на 10% по отношению к пику: было 66 тыс. человек, а сейчас - около 60 тыс. болеющих. Мы видим, что ежесуточно идет превышение выздоравливающих над заболевшими", - цитирует пресс-служба губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В Воронежской области пик ежесуточной заболеваемости ковидом был отмечен 12 февраля, когда выявили 5 781 инфицированного коронавирусом. К 22 февраля число ежесуточных заражений уменьшилось почти вдвое, до 3 006. По данным департамента здравоохранения региона, в 32 медорганизациях создано 4 029 коек для пациентов с ковидом, из них занято 3 283.

Как уточняется в сообщении, губернатор Гусев отметил, что пик заболеваемости в регионе пройден, при дальнейшем снижении числа болеющих в ближайшие недели будет снят режим QR-кодов для входа в торговые центры, театры и ряд других учреждений.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявлено более 310,4 тыс. случаев заражения, выздоровели более 224,3 тыс. человек, более 7 тыс. умерли. С марта 2020 года в Воронежской области введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в регионе действует масочный режим. Для посещения ряда заведений общепита, учреждений культуры, торговых центров необходимо показать ковид-сертификат.