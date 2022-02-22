МККК сообщает о серьезном дефиците воды в ДНР из-за обострения напряженности

ТАСС, 22 февраля. Международный комитет Красного Креста (МККК) во вторник сообщил об острой нехватке воды в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрелов. Соответствующее заявление опубликовано в Twitter организации.

"Мы реагируем на острую нехватку воды в Донецке, вызванную военными действиями, которые вывели из строя несколько станций водоснабжения и водопроводов", - говорится в сообщении.

Утром 17 февраля обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. В ДНР и Луганской Народной Республике сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Они привели к повреждению ряда объектов гражданской инфраструктуры. В пятницу главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин в связи с нарастающей угрозой боевых действий объявили об эвакуации жителей в Россию. В субботу в республиках началась всеобщая мобилизация.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.