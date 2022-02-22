Карачаево-Черкесия направила 20 тонн гуманитарной помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР

ЧЕРКЕССК, 22 февраля. /ТАСС/. Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) отправила 20 тонн продуктовых наборов и предметов первой необходимости для эвакуированных в Ростовскую область жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом написал глава республики на своей странице в Instagram.

"Сегодня утром первый большегруз с 20 тоннами гуманитарной помощи от Карачаево-Черкесии отправился в Ростовскую область - в места временного размещения беженцев из Донбасса", - написал он.

Глава КЧР подчеркнул, что во вторник были направлены тонны продуктов питания: сахар, крупы, каши, кондитерские изделия, минеральная вода и соки, а также санитарно-гигиенические принадлежности. "Напомню, что это лишь первая партия гуманитарной помощи, мы намерены направить еще не один спецтранспорт с необходимыми продуктами питания, предметами быта, текстильной продукцией от производителей КЧР", - добавил он.

Темрезов также отметил, что планируется открыть пункты приема гуманитарной помощи во всех районах республики. "В это сложное время нам всем необходимо сплотиться и оказать посильную помощь людям, оказавшимся в беде. Карачаево-Черкесия не может оставаться равнодушной к горю, ведь наши народы во все времена отличались отзывчивостью и милосердием", - написал глава субъекта.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ прибывающим в российские регионы выплатят по 10 тыс. рублей.