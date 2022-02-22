На Ямале открыли Центр национальных культур

ТАСС, 22 февраля. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа дали старт работе Центра национальных культур с музеем, библиотеками и музыкальной школой в Ямальском районе. Строительство длилось 11 лет, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"Центр национальных культур заработал сегодня в райцентре Ямальского района. Под одной крышей в комфортных условиях теперь расположены 19 творческих объединений, районный музей, детская и центральная библиотеки, музыкальная школа и муниципальный архив. Строительство здания шло с 2011 года. Это еще один крупный и важный объект большой программы по завершению долгостроев, которая началась в округе по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова", - говорится в сообщении.

С открытием нового здания сотрудники переехали в более комфортные условия, до этого многие учреждения были расположены в деревянных зданиях. Теперь у музея появился большой выставочный зал и хранилище для экспонатов, а в музыкальной школе будет открыто художественное отделение. Единовременная пропускная способность Центра составляет более 500 посетителей в час. Площадь помещений - почти 5 тыс. кв. м.

С 2019 года на Ямале были введены в эксплуатацию около 20 долгостроев, среди которых детские сады, школа, школа-интернат и спорткомплексы. На финальной стадии строительства административно-хозяйственный корпус Красноселькупской центральной районной больницы, также завершается реконструкция бассейна в Новом Уренгое, культурно-оздоровительного центра в Муравленко.