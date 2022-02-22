Для Ялты построят водохранилище, обеспечивающее дополнительно 7 млн куб. м воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма приняли решение о строительстве нового водохранилища для обеспечения водой курортной Ялты, где ранее вводили графики подачи воды населению, сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня посетил главные водные объекты, которые снабжают город Ялту питьевой водой - Загорское и Счастливенское водохранилища. В ходе поездки было принято решение о строительстве дополнительного водохранилища у села Верхоречье, которое будет располагаться ниже Загорского водохранилища и обеспечит накопление дополнительных 7 млн кубометров воды для Южного берега Крыма", - написал Аксенов.

Он отметил, что до конца недели будут выполнены технические расчеты и сделаны прогнозы, определены средства для необходимых работ, обозначены границы охранной зоны. "При этом жителям Верхоречья не будет нанесен какой-либо ущерб из-за строительства нового объекта. На данный момент в обеспечивающих Ялту водой водохранилищах накоплен достаточный объем, поэтому рисков как для жителей, так и для проведения курортного сезона нет. Кроме того, поручил Госкомитету по водному хозяйству и мелиорации РК проработать возможность берегоукрепления русла реки Марты в селе Верхоречье на протяжении более 1 км", - добавил Аксенов.

В ходе осмотра строительства нового тоннельного водовода Аксенов проехал по дороге к селу Счастливое Бахчисарайского района. "Дорога находится в удручающем состоянии, местами полностью отсутствует дорожное покрытие. В связи с этим дал поручение Службе автомобильных дорог совместно с администрацией района просчитать стоимость ремонта данного дорожного полотна", - отметил он.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.