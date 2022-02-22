В обновленной транспортной стратегии Петербурга и Ленобласти учли развитие экотранспорта

ТАСС, 22 февраля. Обновленная транспортная стратегия Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 2030 года предполагает развитие экологичных видов транспорта в субъектах. Об этом говорится на сайте кабмина по итогам заседания Координационного совета по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В стратегии прописаны мероприятия для всех видов транспорта до 2030 года. В документе учтены и мировые тренды. Речь идет о развитии экологичных видов транспорта, цифровой трансформации отрасли", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предпосылками к обновлению стратегии стали изменение экономической ситуации и утверждение целого ряда новых документов, которые в том числе затрагивают вопросы развития транспортного комплекса Петербурга и Ленобласти.

"Видно, что проделана большая работа. Стратегия очень амбициозная, ее можно принимать за базу, однако прошу доработать ее на предмет финансового обеспечения мероприятий документа", - приводятся на сайте слова Хуснуллина.