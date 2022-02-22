В Ростовской области отозвали из отпусков медиков в связи с эвакуацией жителей Донбасса

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Медучреждения Ростовской области отозвали из отпусков своих сотрудников в связи с эвакуацией населения из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом во вторник сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области со ссылкой на министра здравоохранения региона Юрия Кобзева.

"С самого начала развития событий мы отзывали медицинских работников из отпусков, были сформированы дополнительные бригады экстренного медицинского реагирования. По распоряжению министра здравоохранения России подключился федеральный центр медицины катастроф", - сказал Кобзев, слова которого привели в министерстве.

Как отметил министр, это позволило сохранить работу медучреждений региона в обычном режиме, а также качество и объем оказываемой населению медпомощи.

Все жители Донбасса, прибывшие в Ростовскую область, проходят санитарно-карантинный контроль, отметили в министерстве. Проводится термометрия и при подозрении на заболевание медики направляют пациента в лечебное учреждение.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.