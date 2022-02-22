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Кризис на Украине

В Ростовской области отозвали из отпусков медиков в связи с эвакуацией жителей Донбасса

В регионе создали дополнительные бригады экстренного медицинского реагирования

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Медучреждения Ростовской области отозвали из отпусков своих сотрудников в связи с эвакуацией населения из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом во вторник сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области со ссылкой на министра здравоохранения региона Юрия Кобзева.

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"С самого начала развития событий мы отзывали медицинских работников из отпусков, были сформированы дополнительные бригады экстренного медицинского реагирования. По распоряжению министра здравоохранения России подключился федеральный центр медицины катастроф", - сказал Кобзев, слова которого привели в министерстве.

Как отметил министр, это позволило сохранить работу медучреждений региона в обычном режиме, а также качество и объем оказываемой населению медпомощи.

Все жители Донбасса, прибывшие в Ростовскую область, проходят санитарно-карантинный контроль, отметили в министерстве. Проводится термометрия и при подозрении на заболевание медики направляют пациента в лечебное учреждение.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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