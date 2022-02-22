В Ненецком АО заболеваемость COVID-19 за две недели снизилась примерно в два раза

ТАСС, 22 февраля. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Ненецком автономном округе (НАО) снизилась по сравнению с серединой февраля примерно в два раза, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"За последнюю неделю уровень заболеваемости COVID-19 несколько снизился, но остается высоким по сравнению с другими волнами пандемии. Сейчас на лечении с диагнозом COVID-19 в регионе находятся 855 человек. Из них стационарное лечение получает 38 человек, амбулаторное - 817", - приводит пресс-служба слова руководителя Департамента здравоохранения НАО Елены Левиной.

За прошедшие сутки в НАО зарегистрировано 62 случая заболевания COVID-19, 10-14 февраля за сутки выявляли 100-130 случаев.

В регионе также снизились темпы вакцинации против COVID-19. В среднем в сутки вакцинируется до 30 человек. В конце января этот показатель составлял от 80 до 120 человек в день, с середины февраля пошел спад.

С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 6 245 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 5 246 человек. В регионе зарегистрировано 93 летальных исхода от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий, постановление главного государственного санитарного врача по НАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям.