В санаториях и гостиницах Карелии готовы принять до 300 человек из ДНР и ЛНР

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 февраля. /ТАСС/. Карелия подготовила 300 мест для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Люди смогут остановиться в санаториях и гостиницах, сообщил во вторник на своей странице во "ВКонтакте" председатель законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.

"Карелия, несмотря на то, что находится за две тысячи километров, тоже готова помочь. В первую очередь речь идет о размещении людей во временных пунктах пребывания. В санаториях "Марциальные воды" и "Белые ключи", гостинице "Маски" в Петрозаводске и в городе Медвежьегорске в общей сложности уже подготовлены 300 мест. Если понадобится, оперативно проработаем вопрос о развертывании дополнительных мест для размещения", - написал он.

Шандалович добавил, что в республике создан штаб для оказания помощи прибывшим гражданам. В Карелии с 22 февраля начался сбор гуманитарной помощи, который будет курировать карельское отделение Общероссийского народного фронта. Организаторы сообщили, что в качестве помощи принимаются средства личной гигиены и индивидуальной защиты, детские канцелярские принадлежности, продукты первой необходимости с длительными сроками хранения, постельные принадлежности, пластиковая посуда, товары по уходу за детьми.

"Все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в упаковке и с этикетками. Собранные вещи будут отправлять в пункты временного размещения в регионах России", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы правительства Карелии.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса. По поручению президента РФ Владимира Путина беженцам, прибывающим в российские регионы, выплачивают по 10 тыс. рублей.

Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.