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Пандемия COVID-19

Минздрав выделил приоритетные группы пациентов с ковидом для амбулаторного лечения

В пресс-службе министерства сообщили, что новая версия временных методических рекомендаций содержит также типовые схемы организации медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, COVID-19 легкого течения и течения средней степени тяжести
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минздрав России утвердил обновленную 15-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В частности, в связи с распространением штамма "омикрон" были выделены приоритетные группы пациентов для амбулаторного лечения, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства.

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"В связи с интенсивным распространением варианта "омикрон" выделены приоритетные группы пациентов для назначения амбулаторного лечения. При этом по-прежнему основным подходом к терапии COVID-19 должно быть упреждающее назначение лечения до развития полного симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса. Новая версия временных методических рекомендаций содержит также типовые схемы организации медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) легкого течения и течения средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

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РоссияПандемия COVID-19
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