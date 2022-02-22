Минздрав выделил приоритетные группы пациентов с ковидом для амбулаторного лечения

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минздрав России утвердил обновленную 15-ю версию временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции. В частности, в связи с распространением штамма "омикрон" были выделены приоритетные группы пациентов для амбулаторного лечения, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе министерства.

"В связи с интенсивным распространением варианта "омикрон" выделены приоритетные группы пациентов для назначения амбулаторного лечения. При этом по-прежнему основным подходом к терапии COVID-19 должно быть упреждающее назначение лечения до развития полного симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, сепсиса. Новая версия временных методических рекомендаций содержит также типовые схемы организации медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) легкого течения и течения средней степени тяжести", - говорится в сообщении.