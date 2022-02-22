В Псковской области план по догазификации выполнили за год лишь на 3%

ПСКОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников раскритиковал низкие темпы работ в регионе по программе социальной догазификации. Так, в прошлом году в регионе было выполнено всего 68 подключений, это 3% от плана. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации области по итогам заседания регионального штаба по газификации.

"Губернатор - руководитель регионального штаба по газификации Псковской области Михаил Ведерников недоволен темпами реализации программы социальной догазификации в прошлом году. Согласно сводному графику, утвержденному администрацией области, главами районов и "Газпром газораспределение Псков" в течение двух лет догазификации подлежит почти 30,5 тыс. домовладений в регионе, из них 2 116 - в 2021 году. По факту исполнения этого плана есть серьезные вопросы. В прошлом году было выполнено всего 68 подключений - 3% от указанного плана", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, кроме того, штат службы догазификации до сих пор находится "в процессе комплектации". "Газораспределительная компания не соблюдает сроки по заключению договоров на подключение с заявителями. Хромает и работа по сбору заявок на догазификацию от населения. Принципиально важно понять, каким именно образом будет вестись дальнейшая работа, и какие меры необходимо принять для наращивания динамики работ", - говорится в сообщении.

Ситуация с заявками на догазификацию

По оценке властей, на данный момент в регионе получено почти 13 тыс. заявлений на догазификацию. "С целью выхода на нужные темпы газификации в "Газпром газификацию" было направлено письмо с просьбой оказать содействие в ускорении проводимых работ". Региональным отделением был представлен график проектных и строительных работ по заключенным договорам. Однако он нуждается в детализации", - цитирует пресс-служба слова председателя комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елены Пилипенко.

В пресс-службе также уточнили, что генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Псков" Олег Басников заверил - новый график проектных и строительных работ будет предоставлен в ближайшее время, отставание в ходе работ будет наверстано в течение двух месяцев.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа составляет не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.