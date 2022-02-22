Минздрав утвердил порядок медосмотра лиц, занятых на подземных работах по добыче угля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Минздрав утвердил порядок обязательных медицинских осмотров работников, занятых на подземных работах с опасными или вредными условиями труда по добыче, переработке угля или горючих сланцев. Соответствующий документ Минздрава опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года. Отмечается, что медосмотры проводятся до и после рабочей смены, а также при необходимости в течение дня, "в том числе с использованием техничесикх средств и медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья".

"Предсменные медосмотры проводятся в целях выявления признаков воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению работниками трудовых обязанностей, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения", - говорится в документе.

При этом отмечается, что внутрисменные или послесменные медосмотры могут проводиться при необходимости для выявления признаков воздействия опасных или вредных производственных факторов рабочей среды, трудового процесса на состояние здоровья, признаков острого профессионального заболевания или отравления, а также признаков алкогольного или наркотического опьянения.

Осмотр включает в себя сбор жалоб, визуальный осмотр, осмотр видимых слизистых и кожных покровов, оценка наличия опьянения, общая термометрия, измерение артериального давления, пульса. Также проводятся исследования выдыхаемого воздуха на наличие алкоголя и определение психоактивных веществ в моче.