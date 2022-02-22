В Ростовскую область прибыли первые 800 тонн помощи для жителей ДНР и ЛНР от единороссов

ТАСС, 22 февраля. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область прибыли первые 800 тонн гуманитарной помощи от партии для эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"В Ростов прибыли первые 800 тонн гуманитарного груза. "Единая Россия" организовала сбор гуманитарной помощи по всей стране. До 28 февраля привезут еще 500 тонн", - приводит слова Турчака пресс-служба единороссов во вторник.

По его словам, в среду колонна разъедется по пунктам временного размещения. "Груз самый разный - все, что необходимо беженцам. В пунктах временного размещения много детей, поэтому привезли канцелярию, учебные принадлежности. Отдельно сформировали машину с холодильниками, микроволновыми печами. Сейчас на оперативном штабе обсудим расстановку сил и средств, какие дополнительные ресурсы нужны", - добавил Турчак.

Он отметил, что совместно с "Единой Россией" на местах работают всероссийское движение "Мы вместе", "Волонтерская рота", Ассоциация волонтерских центров России, "Волонтеры-медики", "Волонтеры Победы". "Все волонтерские организации сегодня здесь и в регионах, которые принимают беженцев", - сказал Турчак.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.