Жители Донбасса продолжают эвакуироваться в Россию в ожидании стабилизации обстановки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Жители Донецкой и Луганской народных республик продолжают прибывать на территорию России, многие из них следуют через приграничную Ростовскую область транзитом - уже более 11 тыс. человек отправились железнодорожным транспортом в другие регионы страны. Люди едут в пункты временного размещения, к родственникам и друзьям, но надеются на скорое возвращение домой. По их словам, надежда на то, что обстановка на Донбассе стабилизуется в ближайшее время, окрепла после признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

К железнодорожной станции Таганрог-1 один за другим подъезжают автобусы. Они доставляют жителей Донецкой Народной Республики от пропускного пункта Матвеев Курган, расположенного в 50 км от Таганрога. Кто-то сразу идет к поездам, отправляющимся в другие города и регионы России. Кто-то остается в Таганроге - у родственников или в пункте временного размещения.

"У нас здесь родственники, поэтому мы больше никуда не собираемся, - говорит вышедшая из автобуса женщина по имени Анна. - Конечно, когда все утихнет, очень хотелось бы вернуться домой. Я вчера частично смотрела обращение президента России (о признании ДНР и ЛНР - прим. ТАСС) - думаю, это радостная новость для обеих республик. Абсолютное большинство, конечно, очень рады", - говорит она.

На вокзале дежурит скорая, работают волонтеры, помогая людям сориентироваться, найти вагон со свободными местами, поднести вещи. Впрочем, вещей немного - большинство брали с собой только самое необходимое.

Больше всего эвакуированные из ДНР и ЛНР беспокоятся о тех, кто остался дома. "Я живу в селе, в Новоазовском районе, это линия разграничения. Только вчера выехала, сегодня звоню - говорят, что там был обстрел. Потому лучше уехать, пока все успокоится", - рассказывает Лидия, ожидающая отправки в пункт временного размещения. В Краснодаре у нее живут родные, но женщина решила дождаться в Ростовской области двоих дочерей с детьми, которые едут в Россию из Луганской области.

О ситуации

По информации правительства Ростовской области, из региона отправлено уже полтора десятка железнодорожных составов - в Воронежскую, Волгоградскую, Курскую, Нижегородскую, Саратовскую, Ульяновскую, Волгоградскую, Московскую области отправились более 11 тыс. жителей ДНР и ЛНР. При этом на территории самой Ростовской области в 125 пунктах временного размещения сейчас находятся около 6 тыс. человек, половина из них - дети. Всего к приему эвакуированных жителей Донбасса готовы 188 ПВР Ростовской области.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще несколько регионов России принял людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.