Эвакуированным жителям Донбасса предоставят места в ростовских детсадах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Эвакуированные с Донбасса дети смогут пойти в детские сады в Ростовской области, сообщил журналистам во вторник губернатор Василий Голубев.

"Сейчас людей беспокоит система образования. Вся система образования - от федерального уровня до регионального - настроена на то, чтобы в полном объеме организовать образовательный процесс на территории региона. Либо дистанционно, либо в школы дети пойдут, либо в сады", - сказал Голубев.

Он отметил, что накануне вопрос организации образования поднимался на совещании с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, и во вторник в регион по его поручению прибыли специалисты.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.