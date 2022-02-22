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Кризис на Украине

Эвакуированным жителям Донбасса предоставят места в ростовских детсадах

Дети также смогут посещать занятия в школах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 февраля. /ТАСС/. Эвакуированные с Донбасса дети смогут пойти в детские сады в Ростовской области, сообщил журналистам во вторник губернатор Василий Голубев.

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"Сейчас людей беспокоит система образования. Вся система образования - от федерального уровня до регионального - настроена на то, чтобы в полном объеме организовать образовательный процесс на территории региона. Либо дистанционно, либо в школы дети пойдут, либо в сады", - сказал Голубев.

Он отметил, что накануне вопрос организации образования поднимался на совещании с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, и во вторник в регион по его поручению прибыли специалисты.

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияКризис на УкраинеРостовская область
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