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В Чувашии объявили "желтый" уровень опасности из-за сильного ветра

Скорость порывов ветра может составить в регионе до 17 м/с

ТАСС, 22 февраля. "Желтый" уровень опасности объявили вечером во вторник в Чувашии из-за сильного ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

"Вечером 22 февраля и ночью 23 февраля местами по республике ожидается "желтый" уровень опасности (юго-западный ветер с порывами до 17 м/с)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неблагоприятные погодные условия могут нарушить работу объектов жизнеобеспечения, системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб. Возможны повреждения ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных рекламных конструкций, затруднения в движении автомобильного транспорта.

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РоссияЧувашия
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