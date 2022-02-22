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Система здравоохранения РФ готова оказать медицинскую помощь эвакуированным из ЛНР и ДНР

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия также готова оказать профилактическую помощь жителям Донбасса

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия готова оказать всю необходимую медицинскую помощь, в том числе профилактическую, эвакуированным из Луганской и Донецкой народных республик, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Система здравоохранения сегодня готова и оказывает медицинскую помощь нуждающимся как профилактическую, так и непосредственно те лечебные мероприятия, которые необходимы. Мы готовы оказать помощь каждому нуждающемуся, и в том числе профилактическую", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Ранее сообщалось, что после объявления эвакуации в Россию из ЛНР и ДНР прибыли более 90 тыс. человек. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссия
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