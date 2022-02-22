В Ингушетии открыли пункт приема гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса

МАГАС, 22 февраля. /ТАСС/. Пункт приема гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса открылся в Ингушетии на базе штаба "Мы вместе", говорится в сообщении пресс-службы Общероссийского народного фронта в Ингушетии.

"Пункт приема гуманитарной помощи на базе штаба "Мы вместе" открылся в Ингушетии. Штаб будет заниматься координацией работы по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече вынужденных переселенцев <...>, организацией условий проживания и их дальнейшего сопровождения. Волонтеры штаба будут регистрировать граждан, формировать списки на расселение, проводить анкетирование по формированию потребностей", - говорится в сообщении.

Как сообщается, волонтеры также готовы консультировать по телефону жителей республики по всем вопросам оказания гуманитарной помощи и помогать в сортировке переданных на нужды вынужденных переселенцев вещей и продуктов питания.

"Пунктом принимается одежда, обувь, комплекты постельного белья в хорошем состоянии, а также продовольственные товары с длительным сроком годности, бытовая химия, средства личной гигиены, канцелярия и т.д.", - добавили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.